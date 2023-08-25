В Тверской области арестовали серийного вора-домушника

Злоумышленник совершил серию краж из частных домов на территории Кимрского округа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кимрах Тверской области под стражу заключили местного жителя 36 лет, которого обвиняют в кражах из частных домов.

По версии следствия, в апреле и мае 2023 года злоумышленник совершил серию краж из частных домов на территории Кимрского округа из частных домов граждан. Потерпевшим он причинил ущерб на общую сумму 32 тыс. рублей.

"После установления причастности к совершению преступлений мужчина скрылся и был объявлен в розыск, однако 23.08.2023 его местонахождение было установлено, после чего он был задержан", - сообщили подробности в Прокуратуре Тверской области.

Мужчину обвиняют по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.