В Тверской области вырос спрос на вторичную недвижимость

Жители Тверской области активно интересуются "вторичкой" и берут ипотеку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тверской Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жильё в Верхневолжье. По данным ведомства, в первом полугодии 2023 года в тверском регионе было зарегистрировано 18,9 тыс. прав на жилые помещения по договорам купли-продажи или мены. Этот показатель на 18% превышает результат аналогичного периода 2022 года, и на 23% - результат первого полугодия 2021 года.

"Что же касается отдельных видов регистрационных действий, то здесь стоит отметить рост на 38% показателя по регистрации ипотек жилых и нежилых объектов недвижимого имущества, а также земельных участков в сравнении с 1 полугодием 2022 года. Всего в январе-июне 2023 года число зарегистрированных ипотек составило 9,2 тыс. Из них по государственным программам по выдаче льготной и сельской ипотеки - 724 и 29 ипотек соответственно", - отмечают в Управлении Росреестра по Тверской области.