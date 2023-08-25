Тверскому вагоностроительному заводу исполнилось 125 лет Фото: ПТО

25 августа Тверской вагоностроительный завод от ечает 125-летие. С юбилеем предприятия генерального директора Артема Овеляна, сотрудников и ветеранов ТВЗ поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Ваше предприятие с первых дней работы стало лидером промышленности Верхневолжья. Тверские вагоностроители внесли огромный вклад в индустриализацию нашей страны, Победу в Великой Отечественной войне, формирование производственной мощи государства в послевоенные годы. И в XXI веке коллектив предприятия успешно решает задачи выпуска современной продукции, соответствующей самым высоким требованиям, обеспечения импортозамещения и технологического суверенитета в отечественном железнодорожном транспортном машиностроении», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч.

Ежегодно здесь выпускают 1200 вагонов и кузовов, которые поставляют на железные дороги России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии, Египта.

Неоднократно Тверской вагонзавод становился лауреатом и дипломантом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Продукция ТВЗ отмечалась на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века».