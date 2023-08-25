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НовостиОбщество25 августа 2023 14:16

Тверскому вагоностроительному заводу исполнилось 125 лет

25 августа исполняется 125 лет со дня основания Тверского вагоностроительного завода
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверскому вагоностроительному заводу исполнилось 125 лет

Тверскому вагоностроительному заводу исполнилось 125 лет

Фото: ПТО

25 августа Тверской вагоностроительный завод от ечает 125-летие. С юбилеем предприятия генерального директора Артема Овеляна, сотрудников и ветеранов ТВЗ поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Ваше предприятие с первых дней работы стало лидером промышленности Верхневолжья. Тверские вагоностроители внесли огромный вклад в индустриализацию нашей страны, Победу в Великой Отечественной войне, формирование производственной мощи государства в послевоенные годы. И в XXI веке коллектив предприятия успешно решает задачи выпуска современной продукции, соответствующей самым высоким требованиям, обеспечения импортозамещения и технологического суверенитета в отечественном железнодорожном транспортном машиностроении», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч.

Ежегодно здесь выпускают 1200 вагонов и кузовов, которые поставляют на железные дороги России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии, Египта.

Неоднократно Тверской вагонзавод становился лауреатом и дипломантом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Продукция ТВЗ отмечалась на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века».