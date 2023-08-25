В Твери пройдут праздничные мероприятия в честь Дня знаний

Скоро ребята вновь сядут за парты.
Фото: Виктория ТУШКОВА
1 сентября во всех районах Твери в честь Дня знаний пройдут праздничные мероприятия. Школьников и их родителей ждут выставки, мастер-классы, викторины, развлекательные программы и концерты.
Концертно-развлекательные программы состоятся в парке на улице Можайского и Бобачёвской роще. Начнутся они в 17:00 (6+)
Центральная городская библиотека имени Герцена в 12:00 приглашает на познавательную программу «У меня в портфеле...» и на мастер-класс «Волшебный карандаш»(6+)
В Художественной школе имени Серова пройдёт День открытых дверей. Начало в в 12:00 (6+)
Детская школа искусств №2 в 15:00 организует праздничный концерт (6+)
Полную программу праздничных мероприятий, которые организуют городские ДК, школы, библиотеки, можно посмотреть на сайте городской администрации.