В Твери пройдут праздничные мероприятия в честь Дня знаний

Скоро ребята вновь сядут за парты. Фото: Виктория ТУШКОВА

1 сентября во всех районах Твери в честь Дня знаний пройдут праздничные мероприятия. Школьников и их родителей ждут выставки, мастер-классы, викторины, развлекательные программы и концерты.

Концертно-развлекательные программы состоятся в парке на улице Можайского и Бобачёвской роще. Начнутся они в 17:00 (6+)

Центральная городская библиотека имени Герцена в 12:00 приглашает на познавательную программу «У меня в портфеле...» и на мастер-класс «Волшебный карандаш»(6+)

В Художественной школе имени Серова пройдёт День открытых дверей. Начало в в 12:00 (6+)

Детская школа искусств №2 в 15:00 организует праздничный концерт (6+)

Полную программу праздничных мероприятий, которые организуют городские ДК, школы, библиотеки, можно посмотреть на сайте городской администрации.