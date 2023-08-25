Общественная организация Союз "Чернобыль" отметила 30-летие в Твери Фото: администрация Твери

25 августа в Твери у памятника "Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы" прошла торжественная церемония, посвященная 30-летию со дня образования Тверской областной общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль".

Организация была создана в начале 1993 года. В настоящее время в Твери проживает около 100 человек, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы.

Ликвидаторы последствий аварии, члены их семей, представители общественных организаций почтили память жертв техногенной катастрофы и возложили цветы к мемориалу в сквере героев Чернобыля в Смоленском переулке.