В Тверской области до 30 сентября отремонтируют дорогу из Кувшиново в Большой Борок

Ремонт продолжается. Фото: ПТО

В регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению губернатора Игоря Рудени ведется ремонт свыше четырех километров автотрассы Кувшиново – Заовражье – Большой Борок.

Эта дорога ведет к усадьбе и музею Бакуниных. Кроме того, по ней проходит школьный маршрут.

На ремонтируемом участке расчищена полоса отвода, сняты старые слои дорожного полотна, укладываются выравнивающие новые слои основания и покрытия.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что полностью работы будут окончены к 30 сентября.

Всего в 2023 году планируется провести ремонтные работы на 830 километрах автотрасс в регионе.