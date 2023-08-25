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НовостиОбщество25 августа 2023 11:05

В Тверской области до 30 сентября отремонтируют дорогу из Кувшиново в Большой Борок

В тверском регионе ремонтируют четыре километра автотрассы Кувшиново – Заовражье – Большой Борок
Алексей АНДРЕЕВ
Ремонт продолжается.

Ремонт продолжается.

Фото: ПТО

В регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению губернатора Игоря Рудени ведется ремонт свыше четырех километров автотрассы Кувшиново – Заовражье – Большой Борок.

Эта дорога ведет к усадьбе и музею Бакуниных. Кроме того, по ней проходит школьный маршрут.

На ремонтируемом участке расчищена полоса отвода, сняты старые слои дорожного полотна, укладываются выравнивающие новые слои основания и покрытия.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что полностью работы будут окончены к 30 сентября.

Всего в 2023 году планируется провести ремонтные работы на 830 километрах автотрасс в регионе.