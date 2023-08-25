В Тверской области до 30 сентября отремонтируют дорогу из Кувшиново в Большой Борок

Ремонт продолжается.
Фото: ПТО
В регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению губернатора Игоря Рудени ведется ремонт свыше четырех километров автотрассы Кувшиново – Заовражье – Большой Борок.
Эта дорога ведет к усадьбе и музею Бакуниных. Кроме того, по ней проходит школьный маршрут.
На ремонтируемом участке расчищена полоса отвода, сняты старые слои дорожного полотна, укладываются выравнивающие новые слои основания и покрытия.
Пресс-служба областного правительства уточнила, что полностью работы будут окончены к 30 сентября.
Всего в 2023 году планируется провести ремонтные работы на 830 километрах автотрасс в регионе.