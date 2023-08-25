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НовостиОбщество25 августа 2023 10:56

Госавтоинспекция Тверской области проведет рейд "Контроль трезвости"

Профилактический рейд против пьяных водителей пройдет в Тверской области в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 25 по 27 августа на территории Тверской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по проверке водителей на состояние опьянения "Контроль трезвости".

Рейд направлен на предотвращение ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей Тверской области сообщать информацию о пьяных водителях. Звоните по телефонам дежурной части: 02 или 102.