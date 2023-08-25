С полей в Тверской области убрали 11,5 тысяч га озимых зерновых

В Тверской области продолжается уборочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается уборочная кампания. Хозяйствами 24 муниципалитетов убрано 12,4 тыс. га, из которых 3,5 тыс. га приходится на Кашинский, 1,4 тыс. га - на Бежецкий и 780 га - на Лихославльский округа.

Продолжается уборка озимых культур на площади 24,9 тыс. га. На данный момент убрано 11,5 тыс. га озимых зерновых (46,2% от прогноза), из них озимой ржи 100 га (30% от плана), озимой тритикале 338 га (45% от плана), озимой пшеницы - 8,44 тыс. га (54% от плана).

Продолжается уборка яровых культур. Убрано 293 га пшеницы (2%), ячменя - 240 га (4%), овса 350 га (1%).

В Фировском, Старицком, Кесовогорском, Кашинском, Калязинском, Калининском и Жарковском округах приступили к уборке овощей и картофеля. Картофель убран с площади 122 га (0,9%), овощи с 158 га (9%), из которых капуста - 2,5 га, свекла - 1,8 га, морковь - 1,5 га.

В ближайшее время к уборочной приступят остальные районы области.