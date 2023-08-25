В Тверской области 22 семьи вышли в финал конкурса «Лучшее семейное подворье»

В Тверской области продолжается региональный этап конкурса «Лучшее семейное подворье». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области 22 многодетные семьи вышли в финал регионального этапа конкурса «Лучшее семейное подворье», победителей определят осенью. Конкурс проводится в четвертый раз в рамках нацпроекта «Демография».

«Семьи-участники конкурса хранят и передают детям многовековые традиции больших и крепких крестьянских семей, которые во все времена были главной опорой России. В этих семьях дети с малых лет приучаются к труду и знают, что такое настоящий отчий дом», – считает губернатор Игорь Руденя.

Семьи с лучшими сельскими подворьями будут определены с помощью народного голосования (пройдет с 3 октября по 1 ноября в группе «Тверская семья» Вконтакте) и оценки членов оргкомитета конкурса (до 15 ноября).

Победителей назовут и наградят в конце ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери.

За первое место приз - пассажирский микроавтобус, за второе место - легковой автомобиль. Для участников, которые станут третьими, подготовлен комплект бытовой техники и инструментов.

В 2020 году лучшим было признано подворье семьи Ренца из Бологовского округа, в 2021-м - семьи Бажановых из Калязинского округа, а в 2022-м – семьи Кузовенко вновь из Бологовского округа.