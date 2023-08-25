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НовостиОбщество25 августа 2023 9:31

ФСБ выявила канал незаконной миграции иностранцев в Тверской области

Двое граждан РФ организовали в Тверской области канал незаконной миграции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В РФ незаконно легализовали более 50 мигрантов

В РФ незаконно легализовали более 50 мигрантов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан. Противоправной деятельностью занимались двое жителей регионаю

По ч. 2, ст. 322.1 УК РФ завершено расследование уголовного дела. Собраны необходимые доказательства причастности фигурантов к незаконной легализации в РФ более 50 мигрантов.

Решением Заволжского районного суда Твери мужчины признаны виновными и осуждены условно. Приговор вступил в законную силу.