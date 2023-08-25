МЧС проверяет безопасность на избирательных участках в Тверской области

Инспекторы проверяют безопасность избирательных участков Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В преддверии Единого дня голосования 10 сентября ГУ МЧС России по Тверской области проводит проверки пожарной безопасности на избирательных участках.

Сотрудники государственного пожарного надзора проверяют наличие и состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей), аварийных выходов и автоматической пожарной сигнализации. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Токмаков проинструктировал председателей избирательных участков по соблюдению требований пожарной безопасности в день выборов.

С членами избирательных комиссий будут проведены инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации людей.

На всех избирательных участках в день голосования будут дежурить спасатели.