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НовостиОбщество25 августа 2023 8:42

МЧС проверяет безопасность на избирательных участках в Тверской области

Перед Единым днем голосования в Тверской области проходят проверки избирательных участков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Инспекторы проверяют безопасность избирательных участков Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Инспекторы проверяют безопасность избирательных участков Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В преддверии Единого дня голосования 10 сентября ГУ МЧС России по Тверской области проводит проверки пожарной безопасности на избирательных участках.

Сотрудники государственного пожарного надзора проверяют наличие и состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей), аварийных выходов и автоматической пожарной сигнализации. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Токмаков проинструктировал председателей избирательных участков по соблюдению требований пожарной безопасности в день выборов.

С членами избирательных комиссий будут проведены инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации людей.

На всех избирательных участках в день голосования будут дежурить спасатели.