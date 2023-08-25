Жители Тверской области лишились трех миллионов рублей, играя на бирже

Мошенники обманули жителей Тверской области на три миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

51-летний житель Вышнего Волочка доверился мошеннику и лишился крупной суммы денег. Аферист выманил у мужчины 1 900 000 рублей, предложив сделать вклад.

По той же схеме обманули 39-летнюю жительницу Твери. Она внесла на счета лжеброкеров 1 070 000 рублей кредитных денег. Но вывести средства со счетов уже не смогла.

27-летнему тверичанину неизвестные предложили зарабатывать на финансовой интернет-бирже по продаже криптовалюты. Мужчина перевел 87 000 рублей, после этого связь прервалась.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.