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НовостиПроисшествия25 августа 2023 8:33

Жители Тверской области лишились трех миллионов рублей, играя на бирже

Лжеброкеры обманули жителей Тверской области на крупную сумму денег
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей Тверской области на три миллиона рублей

Мошенники обманули жителей Тверской области на три миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

51-летний житель Вышнего Волочка доверился мошеннику и лишился крупной суммы денег. Аферист выманил у мужчины 1 900 000 рублей, предложив сделать вклад.

По той же схеме обманули 39-летнюю жительницу Твери. Она внесла на счета лжеброкеров 1 070 000 рублей кредитных денег. Но вывести средства со счетов уже не смогла.

27-летнему тверичанину неизвестные предложили зарабатывать на финансовой интернет-бирже по продаже криптовалюты. Мужчина перевел 87 000 рублей, после этого связь прервалась.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.