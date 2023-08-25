Двоих жителей Тверской области будут судить за убийство и разбой

В Тверской области двух мужчин будут судить за убийство и разбой Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Двое жителей Нелидова предстанут перед судом за убийство и разбой. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105, п.п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

По версии следствия, в мае 2022 года двое пьяных мужчин встретили на улице незнакомого мужчину, в ходе беседы выяснили, что тот собирается в гости к другу, и последовали за ним. Во дворе мужчины напали на потерпевшего, в ходе драки мужчина упал и ударился головой об асфальт. Нападавшие забрали у него ценности и скрылись.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.