Житель Твери организовал дома склад контрафактного алкоголя и сигарет

В квартире полицейские обнаруили склад контрафактной продукции Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в реализации контрафактной алкогольной продукции и сигарет. Склад подозреваемый основал в своей квартире.

По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 9 190 пачек немаркированной табачной продукции. Из автомобиля одного из покупателей изъяли 280 бутылок контрафактного алкоголя.

Стоимость поддельной продукции превысила 1 млн 300 тыс рублей.

Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Ведется следствие.