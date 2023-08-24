Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 19:13

Участники СВО встретились с воспитанниками лагеря "Ромашка" в Тверской области

Военнослужащие провели встречу со школьниками в лагере под Тверью
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участники СВО встретились с подопечными лагеря "Ромашка" в Тверской области

Участники СВО встретились с подопечными лагеря "Ромашка" в Тверской области

Фото: ПТО

24 августа летний оздоровительный лагерь «Ромашка» в Калининском округе Тверской области посетили участники СВО. Военнослужащие встретились со школьниками в рамках проекта «Разговоры о важном».

Бойцы поделились своими чувствами, рассказали о мобилизации, ответили на вопросы детей и выслушали их рассказы о себе.

В завершении встречи ребята присоединились к всероссийской акции «Солдатский треугольник» и написали письма со словами благодарности и признательности российским воинам. Бойцы обещали передать их лично в руки военнослужащим на передовой.