Участники СВО встретились с воспитанниками лагеря "Ромашка" в Тверской области

Участники СВО встретились с подопечными лагеря "Ромашка" в Тверской области Фото: ПТО

24 августа летний оздоровительный лагерь «Ромашка» в Калининском округе Тверской области посетили участники СВО. Военнослужащие встретились со школьниками в рамках проекта «Разговоры о важном».

Бойцы поделились своими чувствами, рассказали о мобилизации, ответили на вопросы детей и выслушали их рассказы о себе.

В завершении встречи ребята присоединились к всероссийской акции «Солдатский треугольник» и написали письма со словами благодарности и признательности российским воинам. Бойцы обещали передать их лично в руки военнослужащим на передовой.