В Тверской области построят новый глэмпинг-парк в Селижаровском округе

Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям. В повестку вошёл вопрос о реализации в Селижаровском муниципальном округе инвестпроекта в сфере туризма.

«Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность», - отметил глава региона.

В деревне Завирье Селижаровского округа планируется развивать глэмпинг-парк. На площадке уже ведётся благоустройство территории, заложен яблоневый сад - высажено 500 молодых деревьев. Проектом предусмотрено строительство 20 модульных домов, шести премиум-домов, визит-центра, пункта проката инвентаря, создание детской площадки, веревочного парка. Будет создано 19 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 97,6 млн рублей. Планируется, что глемпинг-парк начнет принимать гостей в 2025 году.