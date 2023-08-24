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НовостиОбщество24 августа 2023 15:56

Фестиваль "Площадь Добра" пройдет в Твери

На территории парка "Россия - моя история" в Твери пройдет фестиваль "Площадь Добра"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На территории парка "Россия - моя история" в Твери пройдет фестиваль "Площадь Добра"

На территории парка "Россия - моя история" в Твери пройдет фестиваль "Площадь Добра"

Фото: ПТО

26 августа на территории исторического мультимедийного парка "Россия - Моя история" в Твери состоится ежегодный фестиваль волонтерства и благотворительности "Площадь Добра".

Площадка будет работать с 11:00 до 13:00. Для участников пройдут квесты, мастер-классы, эстафеты, интерактивные площадки, аквагрим, благотворительный сбор канцтоваров для детей, оставшихся без попечения родителей.

На фестивале соберутся представители НКО, инициативные группы, тверские волонтерские сообщества.