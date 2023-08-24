В Заволжском районе Твери полицейские задержали 30-летнего наркокурьера

Полицейские задержали 30-летнего наркокурьера Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД возле одного из домов по улице Мичурина в Заволжском районе Твери задержали 30-летнего наркокурьера.

У злоумышленника изъяли 23 свёртка с порошкообразным веществом, завернутым в пленку. Содержимое оказалось наркотическим средством.

По данным оперативников, злоумышленник прибыл из Москвы, чтобы через тайники-закладки реализовать запрещенное вещество.

Фигурант сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грози до 20 лет лишения свободы.

Ведётся следствие.