Гастрофестиваль "Хлебный спас" пройдет в Торжке

В Торжке в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль "Хлебный спас" Фото: ПТО

В Торжке в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль "Хлебный спас". Мероприятие состоится 26 августа. Гости фестиваля смогут продегустировать свежий хлеб и другую продукцию производителей Верхневолжья.

На площадке развернется гастрономический шатер и очаг с открытым уличным огнем для приготовления блюд. Посетители смогут попробовать сливовое варенье, пряники, пироги и печенье, каши и сбитень, сыр, мед, чай и хлеб.

На фестивале уличный "Театр в чемодане" представит кукольные спектакли. Будет организована музыкальная программа.

Фестивальная площадка развернется в Торжке около ресторана на улице Медниковых д. 4. Время проведения с 12:00 до 20:00.