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НовостиОбщество24 августа 2023 15:28

Гастрофестиваль "Хлебный спас" пройдет в Торжке

26 августа в Торжке пройдет гастрофестиваль "Хлебный спас"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль "Хлебный спас"

В Торжке в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль "Хлебный спас"

Фото: ПТО

В Торжке в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль "Хлебный спас". Мероприятие состоится 26 августа. Гости фестиваля смогут продегустировать свежий хлеб и другую продукцию производителей Верхневолжья.

На площадке развернется гастрономический шатер и очаг с открытым уличным огнем для приготовления блюд. Посетители смогут попробовать сливовое варенье, пряники, пироги и печенье, каши и сбитень, сыр, мед, чай и хлеб.

На фестивале уличный "Театр в чемодане" представит кукольные спектакли. Будет организована музыкальная программа.

Фестивальная площадка развернется в Торжке около ресторана на улице Медниковых д. 4. Время проведения с 12:00 до 20:00.