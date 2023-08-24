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НовостиОбщество24 августа 2023 15:19

Сотрудники УФСИН по Тверской области собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники и ветераны ИК-5 Вышнего Волочка направили на передовую предметы первой необходимости
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники и ветераны ИК-5 Вышнего Волочка направили в зону СВО предметы первой необходимости Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Сотрудники и ветераны ИК-5 Вышнего Волочка направили в зону СВО предметы первой необходимости Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

В учреждениях УФСИН России по Тверской области продолжается сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО.

Сотрудники и ветераны ИК-5 Вышнего Волочка поддержали инициативу "Народного фронта" и на собственные средства приобрели для бойцов предметы первой необходимости.

По информации пресс-службы УФСИН России по Тверской области, в течение недели было собрано свыше 60 000 рублей. На собранные деньги закупили чай, кофе, крупы, макароны и другие продукты, а также средства гигиены.

Гуманитарный груз будет направлен на передовую.