Сотрудники УФСИН по Тверской области собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники и ветераны ИК-5 Вышнего Волочка направили в зону СВО предметы первой необходимости Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
В учреждениях УФСИН России по Тверской области продолжается сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО.
Сотрудники и ветераны ИК-5 Вышнего Волочка поддержали инициативу "Народного фронта" и на собственные средства приобрели для бойцов предметы первой необходимости.
По информации пресс-службы УФСИН России по Тверской области, в течение недели было собрано свыше 60 000 рублей. На собранные деньги закупили чай, кофе, крупы, макароны и другие продукты, а также средства гигиены.
Гуманитарный груз будет направлен на передовую.