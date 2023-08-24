Легкоатлетический забег "Ржевский рубеж" пройдет в Тверской области 26 августа

Легкоатлетический забег "Ржевский Рубеж 2023" пройдет в Тверской области 26 августа Фото: Александр ЖМУЛИН

Легкоатлетический забег "Ржевский Рубеж 2023" пройдет в Тверской области 26 августа.

В спортивном мероприятиии могут принять участие все желающие не зависимо уровня подготовки и возраста. Забег состоится на территории Ржевского мемориала Советскому Солдату. Маршрут пройдет по территории мемориального комплекса. Установлены дистанции: 5 км, 10 км и полумарафон 21 км, детский старт на 1 км.

Для гостей и зрителей будут работать развлекательные площадки. Подробная программа представлена в группе мероприятия ВК.

На время проведения забега автодорога "поворот на деревню Хорошево с трассы М-9" (включая парковку мемориального комплекса) до поворота на кирпичный завод будет перекрыта для всех видов транспортных средств. Парковку и проезд ограничат с 8:30 до 15:00 26 августа.