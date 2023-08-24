В Тверской области сняли карантин по АЧС и птичьему гриппу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По даннымна 20 августа в Тверской области сняты ограничения по африканской чуме свиней и птичьему гриппу. Об эпизоотической ситуации сообщили ГУ Госинспекции по ветеринарии региона.

Напомним, что случаи АЧС были выявлены в июле 2023 года в деревнях Жилино и Зехново Осташковского округа. Карантинные меры действовали в указанных населенных пунктах, а также в деревнях Петровское, Дулово, Александрово, Нижние Котицы, Кулатово, Гладкое, Озерки, Уревы, Жук, Нелегино Осташковского округа и нескольких охотничьих угодьях.

Карантин по птичьему гриппу был установлен после того, как в Твери нашли мертвых чаек. Птицы оказались заражены высокопатогенным вирусом гриппа А субтипа Н5.

В настоящее время приняты все необходимые профилактические меры.