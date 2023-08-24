В Твери из-за дорожных работ перекроют переулок Трудолюбия

В Твери до 30 сентября перекроют переулок Трудолюбия Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 8:00 утра 25 августа до 23:00 вечера 30 сентября в переулке Трудолюбия, на участке от улицы Учительской до улицы Роговик.

Дорожные работы на участке будет проводить ООО "Строительная компания "ВОК-АВТОДОР".

Подрядчику рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется в переулок Трудолюбия.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.