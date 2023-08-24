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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:21

В Твери мошенник похитил у пенсионерки 98 000 рублей

Жительница Твери отдала сбережения мошенникам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули женщину на 98 000 рублей

Мошенники обманули женщину на 98 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 67-летняя жительница Твери и сообщила, что мошенники похитили у нее сбережения. Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он убедил пенсионерку, будто ее дочь на автомобиле сбила человека, которого доставили в больницу. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить деньги родственникам.

Пожилая женщина обналичила в банке, передала мошенникам 98 000 рублей и только потом узнала, что никакой аварии не было.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.