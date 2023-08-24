В морг Твери привезли тела погибших при крушении самолета в Бологовском округе

Возле морга, куда привезли тела погибших.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Тела погибших в крушение самолета, которое вечером 23 августа произошло в Верхневолжье, привезли в морг судмедэкспертизы горбольницы №4 Твери. Причем доставлять их сюда начали еще ночью.
- Мешками везли, - поделился с корреспондентом «КП» один из работников морга. - Впереди опознание тел погибших родственниками - это может занять ни один день.
На территории больницы дежурят полицейские, которые не пускают посторонних.
На территории больницы дежурят полицейские.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Напомним, что в Тверской области, на территории Бологовского округа, вечером 23 августа упал частный самолет. По данным Росавиации, в списке его пассажиров был Евгений Пригожин.
МЧС сообщило, что в самолете было 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.
Одним из первых в районе крушения бизнес-джета оказалась корреспондентка "КП"-Тверь". Подробности от нее читайте по ссылке далее.