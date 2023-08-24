В Твери улицу Мусоргского "переименовали" в Мусорского

Мусоргского из-за ошибки назвали Мусорским. При жизни композитор, пожалуй, мог бы и обидеться на такое. Фото: VK/Тверские своды

В Твери неожиданно "переименовали" улицу Мусоргского. Она из-за ошибки на табличке превратилась в улицу Мусорского.

На ошибку указали в сообществе "Тверские своды".

"Вот так "грамотно" написано название одной из магистральных улиц города", - иронично написали в группе.

Напомним, что улица, в названии которой на табличке была допущена ошибка, названа в честь выдающегося российского композитора Модеста Петровича Мусоргского, жившего в XIX веке. Широко известен его портрет кисти Репина...

Улица расположена в в ближнем Заволжье перпендикулярно улице Горького, начинаясь с площади Мира.

Возникла улица так: в 1939 году Волжский переулок в связи со 100-летием со дня рождения композитора переименовали в его честь, продлив улицу до новой улицы Красина.

Надеемся, что городская администрация быстро исправит ошибку, а то прям обидно как-то и за Мусоргского и за жителей этой улицы.