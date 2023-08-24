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НовостиОбщество24 августа 2023 10:05

Школу на улице Цветочная в Твери запланировано достроить в 2023 году

По поручению главы региона там увеличили количество строителей
Алексей АНДРЕЕВ
В микрорайоне "Юность" строится школа.

В микрорайоне "Юность" строится школа.

Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя проинспектировал строительство школы на 1224 места на улице Цветочная в микрорайоне «Юность» Твери. По поручению главы региона на стройплощадке увеличено количество специалистов.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Сейчас на стройплощадке трудится 282 специалиста. Идет строительство этажей, монтаж окон, лестниц. Планируется, что строительные работы будут завершены в декабре этого года.

Школа возводится по национальному проекту «Образование».

Также по нацпроекту в регионе строится еще четыре школы: в микрорайоне «Южный» Твери, в деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа, в Максатихе.

Губернатор проинспектировал ход работ, пообщался со строителями.

Губернатор проинспектировал ход работ, пообщался со строителями.

Фото: ПТО