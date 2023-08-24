Школу на улице Цветочная в Твери запланировано достроить в 2023 году

В микрорайоне "Юность" строится школа.
Фото: ПТО
24 августа губернатор Игорь Руденя проинспектировал строительство школы на 1224 места на улице Цветочная в микрорайоне «Юность» Твери. По поручению главы региона на стройплощадке увеличено количество специалистов.
Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.
Сейчас на стройплощадке трудится 282 специалиста. Идет строительство этажей, монтаж окон, лестниц. Планируется, что строительные работы будут завершены в декабре этого года.
Школа возводится по национальному проекту «Образование».
Также по нацпроекту в регионе строится еще четыре школы: в микрорайоне «Южный» Твери, в деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа, в Максатихе.
Губернатор проинспектировал ход работ, пообщался со строителями.
Фото: ПТО