Школу на улице Цветочная в Твери запланировано достроить в 2023 году

В микрорайоне "Юность" строится школа. Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя проинспектировал строительство школы на 1224 места на улице Цветочная в микрорайоне «Юность» Твери. По поручению главы региона на стройплощадке увеличено количество специалистов.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Сейчас на стройплощадке трудится 282 специалиста. Идет строительство этажей, монтаж окон, лестниц. Планируется, что строительные работы будут завершены в декабре этого года.

Школа возводится по национальному проекту «Образование».

Также по нацпроекту в регионе строится еще четыре школы: в микрорайоне «Южный» Твери, в деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа, в Максатихе.