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НовостиОбщество24 августа 2023 7:15

Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенную котельную в Осташкове

По требованию прокуратуры ограничен доступ в здание заброшенной котельной в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры ограничен доступ в здание заброшенной котельной в Тверской области

По требованию прокуратуры ограничен доступ в здание заброшенной котельной в Тверской области

Фото: Ольга Крыльцова

Осташковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в Осташкове вблизи многоэтажной жилой застройки, действующей газовой котельной и Осташковской ЦРБ находится здание неэксплуатируемой котельной. Доступ постронних лиц в здание не ограничен.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием к собственнику об ограничении доступа на территорию и внутрь неэксплуатируемого здания.

Требование суд удовлетворил. По периметру здания установлено ограждение, закрыты дверные и оконные проемы.