Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенную котельную в Осташкове

По требованию прокуратуры ограничен доступ в здание заброшенной котельной в Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

Осташковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в Осташкове вблизи многоэтажной жилой застройки, действующей газовой котельной и Осташковской ЦРБ находится здание неэксплуатируемой котельной. Доступ постронних лиц в здание не ограничен.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием к собственнику об ограничении доступа на территорию и внутрь неэксплуатируемого здания.

Требование суд удовлетворил. По периметру здания установлено ограждение, закрыты дверные и оконные проемы.