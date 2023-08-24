Спасатели потушили условный пожар в Тверском театре драмы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Тренировочные пожарно-тактические учения Тверского пожарно-спасательного гарнизона прошли в Тверском академическом театре драмы на улице Советской.

По тактическому замыслу в результате нарушения правил пожарной безопасности во время представления загорелись декорации и занавес. Огонь распространился в зрительный зал и смежные помещения.

После оповещения и срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация.

Спасатели выехали на место ЧП по повышенному номеру вызова. Был организован штаб пожаротушения.

"Пожарные успешно ликвидировали условный пожар", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.