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НовостиПроисшествия24 августа 2023 6:55

Для заключенного в Тверской области в банке с тушенкой передали наркотики

Полицейские в Тверской области пресекли попытку передачи наркотика на территорию ИК
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Для заключенного в Тверской области в банке с тушенкой передали наркотики Фото: УМВД России по Тверской области

Для заключенного в Тверской области в банке с тушенкой передали наркотики Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками наркоконтроля совместно с коллегами исправительной колонии в поселке Монино Нелидовского городского округа пресечена попытка передачи наркотика на территорию ИК. В посылке, в банках тушенки были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом темного цвета. Экспертиза подтвердила аркотическую природу вещества.

По данному факту следователем МО МВД России «Нелидовский» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Отправителя посылки полицейские задержали в Казани. Им оказался 28-летний мужчина. Его доставили в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.