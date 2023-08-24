Прокуратура выявила сайт с личными данными пользователей в Тверской области

Информацию признали запрещенной к распространению по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Зубцовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт с личными данными интернет-пользователей: мессенджерами, социальными сетями, мобильными устройствами (телефонам), телефонными звонками и смс.

Прокурор обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования суд удовлетворил, решение не вступило в законную силу.