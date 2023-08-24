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НовостиОбщество24 августа 2023 5:59

Прокуратура выявила сайт с личными данными пользователей в Тверской области

На сайтах в Тверской области размещали личные данные интернет-пользователей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Информацию признали запрещенной к распространению по решению суда

Информацию признали запрещенной к распространению по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Зубцовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт с личными данными интернет-пользователей: мессенджерами, социальными сетями, мобильными устройствами (телефонам), телефонными звонками и смс.

Прокурор обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования суд удовлетворил, решение не вступило в законную силу.