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НовостиПроисшествия23 августа 2023 21:32

СК РФ завёл уголовное дело после крушения самолёта в Тверской области

Следователи СКР устанавливают причины крушения самолёта в Тверской области
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Спецслужбы работают на месте крушения самолёта в Тверской области.

Спецслужбы работают на месте крушения самолёта в Тверской области.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Следственный комитет России завёл уголовное дело после крушения самолёта Embraer Legacy в Тверской области, произошедшего 23 августа.

Дело заведено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, воздушное судно потерпело крушение близ села Куженкино Бологовского района Тверской области.

Росавиация поздним вечером 23 августа обнародовала полный список пассажиров и членов экипажа упавшего самолёта, среди которых был Евгений Пригожин.

По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

"На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщает СК РФ.