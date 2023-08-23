Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося бизнес-джета в Тверской области

Машины МЧС рядом в районе крушения самолета. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Росавиация опубликовала полный список пассажиров и членов экипажа упавшего вечером 23 августа в Бологовском округе Тверской области самолета.

В списке пассажиров значатся Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: командир самолета Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Как сообщал МЧС, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург, и все кто был на борту, предположительно, погибли. Причина крушения самолета на данный момент не названа. Обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Около места падения побывала корреспондентка "КП"-Тверь".