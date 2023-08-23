В небе как будто гром бахнул: очевидцы - жители Бологого о крушении самолёта

В Тверской области упал самолет.

Некоторые жители Бологовского округа, ставшие очевидцами крушения самолета, в видео поделились своими наблюдениями.

Одна женщина сказала, что услышала, как в небе будто гром бахнул. Некоторые его части, в том числе, похоже, одно крыло отвалились еще в воздухе.

Проезжавшие по полю мимо горящих обломков самолета очевидцы по их словам разглядели на одном из крыльев надпись "1795".

Очевидцы - сначала делись видео, но смекнув, что дело серьезное, глухо закрылись - комментариев на дают.

В МЧС России подтвердили, что в Бологовском округе упал частный бизнес-джет Embraer Legacy, который летел по маршруту Москва - Санкт-Петербург. О том, что катастрофа случилась с гражданским самолетом, сообщили и в пресс-службе правительства Тверской области.

По данным МЧС, на борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. Предположительно, все погибли.