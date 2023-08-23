Команда «Чистый берег» из Твери убралась на карьерах и выиграла в конкурсе

Тверские эковолонтёры победили в номинации «Креативная уборка». Фото: сбор-волонтеров.рф

Добровольческая команда «Чистый берег» из Твери выиграла во всероссийском экологическом конкурсе «Общий сбор». Ребята привели в порядок Константиновский карьер, применив при этом креативный подход. После уборки мусора волонтёры установили на карьере специальные экотаблички с призывом не вредить природе, которые придумали сами.

Конкурс «Общий сбор» проводится с 2021 года в рамках акции «Вода России». В этом году участники боролись за победу как в индивидуальных, так и в коллективных номинациях. Команды приводили в порядок выбранные участки прибрежных территорий.

Жюри выбрало 7 победителей. Тверские эковолонтёры победили в номинации «Креативная уборка». Команда «Чистый берег» получит специальные призы от амбассадоров акции «Вода России».