Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 16:15

Команда «Чистый берег» из Твери убралась на карьерах и выиграла в конкурсе

Добровольцы из «Чистого берега» привели в порядок Константиновский карьер в Твери и победили в экологическом конкурсе «Общий сбор»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тверские эковолонтёры победили в номинации «Креативная уборка». Фото: сбор-волонтеров.рф

Тверские эковолонтёры победили в номинации «Креативная уборка». Фото: сбор-волонтеров.рф

Добровольческая команда «Чистый берег» из Твери выиграла во всероссийском экологическом конкурсе «Общий сбор». Ребята привели в порядок Константиновский карьер, применив при этом креативный подход. После уборки мусора волонтёры установили на карьере специальные экотаблички с призывом не вредить природе, которые придумали сами.

Конкурс «Общий сбор» проводится с 2021 года в рамках акции «Вода России». В этом году участники боролись за победу как в индивидуальных, так и в коллективных номинациях. Команды приводили в порядок выбранные участки прибрежных территорий.

Жюри выбрало 7 победителей. Тверские эковолонтёры победили в номинации «Креативная уборка». Команда «Чистый берег» получит специальные призы от амбассадоров акции «Вода России».