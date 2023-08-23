Губернатор Тверской области провел прием граждан

Губернатор провел прием граждан. Фото: ПТО

23 августа губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. К главе региона обратились за содействием в газификации, покупке автомобиля скорой помощи, а также лыж для школьников.

Жительница Калининского округа Олеся Гилячетдинова рассказала губернатору, что в близлежащих к Тургиново деревнях Костьково, Головачево, Дудино и Большие Горки ряд домов приходится отапливать дровами.

«Зимой, когда идёт основной отопительный сезон, очень большие расходы», - поделилась Олеся Гилячетдинова.

«У нас готов проект. Планируем газифицировать деревни до середины следующего года. Кроме того, вы, как многодетные, имеете право на поддержку по догазификации в размере до 300 тысяч рублей», - ответил Игорь Руденя.

Пресс-служба областного правительства напомнила: сейчас в регионе актуализированы сводный и пообъектный графики догазификации до 2024 года - до 619 увеличено количество населенных пунктов и до 9690 - объектов, куда бесплатно подведут газ.

Старший фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Кашинского округа Наталья Сумарокова рассказала, что сейчас у них работают три автомобиля СМП, но один и них эксплуатируется больше 10 лет.

Игорь Руденя отметил: новый автомобиль скорой помощи передадут подстанции до конца этого года. В 2020-2022 годах в муниципалитеты было поставлено 110 автомобилей. В апреле 2023-го за счёт федеральных средств приобретено ещё 10 машин.

Жительница Весьегонска, мама двух школьниц Юлия Минасян попросила губернатора помочь местной школе с лыжами.

«Из-за нехватки комплектов семьи сами покупают себе лыжи, дети ходят в школу со своими. Но многие родители не могут себе этого позволить», - сказала Юлия Минасян.

По словам главы региона, для Весьегонской школы будут приобретены 125 новых лыжных комплектов для ребят с 1 по 11 классы. В октябре лыжи передадут школе.