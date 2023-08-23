На полигоне под Тверью ликвидировали восемь военных снарядов

Восемь снарядов времен войны обнаружили вблизи деревни в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

23 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Ерши Ржевского округа и в районе урочища Кузнечиха Зубцовского округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: две стокилограммовые авиационные бомбы, артиллерийский снаряд 82 мм, минометная мина 82 мм, три ручные гранаты «РГД-33», ручная граната «Ф-1».

Силами спецгрцппы снаряды ликвидированы на полигоне.