В прокуратуре Тверской области состоится прием представителей бизнеса Фото: прокуратура Тверской области

29 августа прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Консультации пройдут с 9:00 до 10:00 по адресу: Тверь, улица Симеоновская, д. 27.

Предварительная запись на прием по телефонам: (4822) 50-60-32, 50-60-61.