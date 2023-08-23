Зубцов отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Церемония возложения цветов в Зубцовском округе. Фото: VK/Зубцовский муниципальный округ

23 августа 81 год назад Зубцов был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня он носит статус города воинской доблести. Губернатор Игорь Руденя направил обращение к ветеранам, жителям Зубцова

«Решительные действия защитников Отечества на Ржевско-Вяземском направлении сковали врага, помешали ему перебросить силы к Сталинграду. Благодаря работе поисковых отрядов каждый год устанавливаются новые имена бойцов, павших за Зубцов. Город воинской доблести никогда не забудет своих героев», - отметил Игорь Руденя.

Напомним/, что Зубцовский район был одной из территорий, где шли бои, которые нынче объединены под названием Ржевская битва. С 30 июля по 23 августа 1942 года под Зубцовом проходила наступательная операция Калининского и Западного фронтов. В итоге части 29-й армии совместно с частями 31-й армии освободили город от оккупантов.

Сегодня в Зубцовском округе проживает 1 участник и 26 ветеранов Великой Отечественной войны, 628 детей войны, 57 тружеников тыла.

23 августа на воинском захоронении в деревне Веригино по традиции организована церемония захоронения найденных поисковиками останков советских солдат.

Мемориал в Веригино был организован самими поисковиками уже более 30 лет назад. Здесь покоится свыше 11 тысяч советских солдат и офицеров, которые погибли в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской боевых операций. Установлены имена и судьбы свыше 1100 бойцов.