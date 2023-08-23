В Тверской области 75 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные, с 18 по 20 августа, госавтоинспекторы Тверской области провели "Контроль трезвости" на дорогах региона.

В ходе рейда было остановлено 75 водителей с признаками опьянения, семь нарушителей передвигались на автомобилях в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о пьяных и неадекватных водителях за рулем по телефонам полиции 02, 102 или 112.