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НовостиОбщество23 августа 2023 12:53

В Тверской области 75 водителей не прошли "Контроль трезвости"

В Тверской области прошел рейд по выявлению пьяных водителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области 75 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области 75 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные, с 18 по 20 августа, госавтоинспекторы Тверской области провели "Контроль трезвости" на дорогах региона.

В ходе рейда было остановлено 75 водителей с признаками опьянения, семь нарушителей передвигались на автомобилях в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о пьяных и неадекватных водителях за рулем по телефонам полиции 02, 102 или 112.