АтомЭнергоСбыт поздравил клиентов с Днем Государственного флага РФ

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

В центрах обслуживания клиентов в регионах присутствия компании посетителям не только вручили ленточки триколор и флажки с государственной символикой, но и постарались повысить осведомленность клиентов о символике российского флага.

В тверском подразделении АтомЭнергоСбыта для клиентов подготовили информационный стенд, наглядно рассказывающий о том, как менялся флаг нашей страны. Также сотрудники «АтомЭнергоСбыт» Тверь проявили активность в необычном онлайн флешмобе «Цвета российского флага» и создали триколор с помощью самых разных средств. Так, участники сфотографировались в одежде подходящих цветов, изготовили красивые аппликации и поделки, создали интересные композиции из предметов.

В Курске для посетителей центров обслуживания клиентов организовали фотозону, где можно было сфотографироваться с государственным символом нашей страны. В смоленских офисах АтомЭнергоСбыта в День флага клиентам напомнили о значении каждого цвета флага и его символах. В центрах обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Хакасия прошла акция «Триколор страны родной», с помощью которой клиентам напомнили, что основные цвета нашей Родины символизируют историю государства, традиции и менталитет жителей. В Мурманске энергетики также поздравили северян с Днем флага. Все центры обслуживания клиентов были украшены воздушными шарами и флагами, а на экранах демонстрировали тематические видеоролики и открытки.

«Мы с гордостью празднуем День Государственного флага России и всегда стремимся поддерживать национальные традиции и символы. Мы рады видеть благодарность и улыбки наших клиентов, которые ценят нашу работу и уважение к нашим традициям», - подчеркнули в АтомЭнергоСбыте.