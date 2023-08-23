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НовостиОбщество23 августа 2023 12:30

Школьникам Пролетарского района Твери вручили паспорта

Церемония вручения паспортов состоялась в администрации Пролетарского района Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери юным гражданам страны вручили паспорта Фото: администрация Твери

В Твери юным гражданам страны вручили паспорта Фото: администрация Твери

В администрации Пролетарского района Твери 14 школьникам торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители администрации города, Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области и представители общественности.

"Вы должны гордиться званием гражданина Российской Федерации и при любых обстоятельствах всегда оставаться патриотами своей Родины!", - отметил член Координационного общественного Совета при главе администрации Пролетарского района Твери Вадим Казаков.

Вместе с паспортом на память о знаменательном событии юные граждане страны получили подарки с геральдической символикой и Конституцию Российской Федерации.