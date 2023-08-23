На педагогической конференции в Твери. Фото: ПТО

В Твери прошла Августовская педагогическая конференция на тему «Год педагога и наставника: сохраняя прошлое – создаем будущее». В ней ежегодно участвуют педагоги и руководители образовательных организаций Верхневолжья, а также федеральные эксперты. Конференцию посетили губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В режиме видеосвязи к педагогам обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Губернатор обозначил приоритеты развития сферы образования в Тверской области.

Во-первых, это продолжение работы по строительству, ремонту, переоснащению детсадов, школ, колледжей.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» в Тверской области построено 13 детских садов на 1720 мест. Сейчас в Твери, поселке Максатиха и Конаковском округе возводится пять школ.

В 2023 году в 1,5 раза по сравнению с 2022-м увеличено количество детских садов и школ - участников региональной программы укрепления материально-технической базы. Работы выполнены в 80 детсадах и школах. Еще 15 зданий школ охвачено федеральной программой комплексной модернизации.

Еще один приоритет – духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание детей, а также их профориентация.

Для решения актуального вопроса с кадрами планируется внедрение в педагогических колледжах области обучения по целевым договорам.

К 1 сентября в регионе вновь будут выдаваться разовые выплаты: по 10 тыс. рублей – директорам, их заместителям и педагогам образовательных организаций, по 5 тыс. рублей – техническому персоналу учреждений.

На конференции Игорь Руденя также наградил ряд педагогов Верхневолжья.

К примеру, звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково Юлии Грязновой и воспитателю Тверской школы-интерната № 2 Светлане Халяпиной.