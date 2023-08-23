Полтонны сомнительного сливочного масла могли попасть на прилавки в Твери

В Твери выявили 500 кг сомнительного сливочного масла Фото: Андрей МИНАЕВ

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с помощью ФГИС «Меркурий» предотвращен факт попадания на прилавки 500 кг сливочного масла неизвестного происхождения.

В адрес организации в Твери 1 августа поступило «Масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 %». При анализе данных системы «Меркурий» было установлено, что документ, подтверждающий происхождение данной продукции, был аннулирован 31 июля с пометкой «выработано из сырья неизвестного происхождения».

Объем продукции находился на остатках у фирмы-получателя и не был реализован.

Запись в журнале входящей продукции была аннулирована сотрудниками Управления, фирме-получателю объявлено предостережение и направлено информационное письмо об изъятии сомнительной молочной продукции.