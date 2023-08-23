В Твери проходят мероприятия по случаю 80-летней годовщины Курской битвы Фото: администрация Твери

23 августа в России отмечается 80-я годовщина Курской битвы. В Твери на площади Победы в память об одном из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны состоялся митинг.

Участие в мероприятии приняли представители администрации Твери, Тверской городской Думы, Тверского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, молодежь и волонтеры.

Собравшиеся возложили цветы к обелиску Победы и почтили память погибших в годы войны.