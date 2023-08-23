В Тверской области в 14 округов передано 17 школьных автобусов

Новые микроавтобусы для школ региона. Фото: ПТО

В предверие нового учебного года в 14 округов региона передано 17 школьных микроавтобусов отечественного производства. 23 августа около областного правительства ключи от них главам муниципалитетов вручил губернатор Игорь Руденя.

На покупку микроавтобусов были выделены средства областного бюджета по госпрограмме «Развитие образования Тверской области».

Губернатор вручил ключи от автобусов. Фото: ПТО

Новые автобусы переданы в школы Весьегонского, Лесного, Молоковского, Удомельского, Максатихинского, Бежецкого, Сонковского, Конаковского, Калининского, Бологовского, Фировского, Кувшиновского, Осташковского и Торопецкого округов.

«Для Тверской области обновление школьного автопарка является одной из приоритетных задач. Наши автобусы ежедневно преодолевают порядка 50 тысяч километров, чтобы доставить в школы свыше 10 тысяч 600 детей, а затем безопасно вернуть их домой. Кроме того, благодаря автобусам ребята могут посещать спортивные мероприятия, ездить на экскурсии, встречаются и знакомятся со школьниками из других округов и регионов», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, с 2019 года в регионе школам передано 265 автобусов. Тем самым школьный автопарк обновился на 60% .