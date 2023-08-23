Игорь Руденя поздравил с 80-летием победы в Курской битве сражавшихся в ней ветеранов из Тверской области

Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области с 80-летием победы советских войск в Курской битве. Фото: Алёна АНИСИМОВА

В этом году 23 августа исполнилось 80 лет победы Красной Армии на немецко-фашистскими захватчиками в Курской битве. В тверском регионе сейчас проживают два ветерана, которые участвовали в этой масштабной битве. Это Спартак Андреевич Сычёв и Евгений Петрович Дурасов. Фронтовиков с юбилейной датой поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Это событие стало завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне, прославило героических защитников нашего Отечества. Ваш доблестный боевой путь – это гордость Тверской области и всей России. Спасибо Вам за мужество, силу духа, стойкость, многолетнее участие в жизни Верхневолжья и вклад в воспитание нашей молодежи», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

23 августа в честь 80-летия победы в Курской битве в Твери пройдет торжественная церемония возложения цветов пройдет у Обелиска Победы в Твери.

Как сообщила в пресс-служба областного правительства, у Пантеона Памяти в столице региона с 15:00 откроется выставка обмундирования, оружия и вооружения Красной армии периода Великой Отечественной войны «Оружие Победы».

Курская битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны. В ходе нее боевые действия с огромным количеством задействованной военной техники и солдат велись на всей линии фронта между Орлом и Белгородом с 5 июля по 23 августа 1943 года.