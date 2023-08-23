На парковке у дома в Твери водитель на иномарке сбил ребенка

Пострадавшего ребенка доставили в больницу Фото: VK/"Подслушано у водителей. Тверь"/Максим Запекаев

Авария произошла вечером 22 августа в районе дома №33 по улице Оснабрюкской в микрорайоне Брусилово в Твери. На придомовой территории водитель на автомобиле "Фольксваген Поло" сбил ребёнка.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь". На записи видно, как водитель едет по парковке, в этот момент из-за припаркованных машин выбегает ребенок.

На место вызвали скорую помощь. Пострадавшую маленькую девочку доставили в ДОКБ Твери.