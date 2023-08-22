Дума Твери внесла изменения в бюджет

На заседании Думы. Фото: ТГД

На внеочередном заседании Тверской городской Думы 22 августа депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 и 2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Корректировка связана с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета города и поступлением субсидии из регионального бюджета.

Изменения вносятся в три муниципальные программы. По отрасли образования в 2023 году это расходы на организацию питания в школах и обеспечение текущего содержания новой общеобразовательной школы в микрорайоне Южный; в 2024 году - на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций.

По программе «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2024 год предусматривается финансирование разработки проекта новой схемы теплоснабжения на период до 2039 года в целях реализации комплексного проекта модернизации системы теплоснабжения города. Также дополнительные средства направляется на развитие информационных ресурсов Твери.

- Большая доля средств в рамках сегодняшнего изменения бюджета, почти 20 миллионов рублей, направлена на развитие сферы образования, - отметил спикер Думы Евгений Пичуев. - Во-первых, это организация двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в городских школах. Во-вторых, мы выделили деньги на текущее содержание новой школы в Южном. Строительство еще не завершено, но образовательному учреждению уже присвоен номер (№56) и назначен директор. И третье изменение по отрасли – это дополнительные средства на укрепление материальной базы детских садов в 2024 году за счет региональной субсидии.