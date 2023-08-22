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НовостиОбщество22 августа 2023 16:27

В тверском храме прошла литургия с суродопереводом

На богослужение на жестовом языке в тверской храм приехали гости из Москвы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Две сурдопереводчицы переводили богослужение на жестовый язык. Фото: Тверская епархия

Две сурдопереводчицы переводили богослужение на жестовый язык. Фото: Тверская епархия

В тверском храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» проходят богослужения с сурдопереводом для слабослышащих и глухих людей. Очередное состоялось 20 августа. На литургию на жестовом языке в Твери приехал гости из Москвы - группа слабослышащих из храма Всех святых, в Земле Российской просиявших, в Новокосино.

Как сообщает Тверская епархия, священник Илья Танин, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», весной этого года окончил курсы «Основы русского жестового языка». На это он был благословлён митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием.

Литургию для слабослышащих и глухих возглавил председатель Отдела социального служения Тверской епархии священник Александр Горячев. Две переводчицы переводили богослужение на жестовый язык. Евангелие и проповедь на язык жестов перевел протоиерей Григорий Крыжановский, который уже много лет занимается работой с глухими людьми.